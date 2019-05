Američan, který chtěl zaútočit v baru v Chicagu, dostal 16 let

Americký soud poslal na 16 let do vězení Adela Daouda, který chtěl v roce 2012 pomocí výbušniny umístěné v automobilu před barem v Chicagu zabít stovky lidí. Soudkyně uvedla, že verdikt vzal v potaz i psychický stav odsouzeného. Trest je proto nižší než prokuraturou požadovaných 40 let.