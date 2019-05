Guaidó by požádal USA o intervenci ve Venezuele

Vůdce venezuelské opozice Juan Guaidó nevyloučil, že by požádal Spojené státy o vojenský zasáhl v zemi. Sdělil to v rozhovoru pro BBC s tím, že by „využil všechny možnosti“, jak odstavit venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.