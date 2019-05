„Sexuální napadení je nezákonné a nemorální, neodpovídá poslání ozbrojených sil a nebude tolerováno,“ řekl Shanahan.

Kvůli nárůstu počtu útoků nařídil, aby se i sexuální harašení trestalo. Už nyní je porušením pravidel vojenského chování, ale není samostatným trestným činem.

Analýza sexuálních útoku byla provedena na základě výzkumu u 100 000 příslušníků všech složek amerických ozbrojených sil, tedy pozemních sil, námořní pěchoty, námořnictva, pobřežní stráže a letectva.

Sexuální útoky v amerických ozbrojených silách

Počet nevyžádaných sexuálních kontaktů, sahajících od osahávání až po znásilnění, vzrostl mezi průzkumy o 38 procent. Jen třetina byla nahlášena úřadům, což je však přesto velký pokrok. V roce 2006 to byl jen jedna čtrnáctina.

Třetina útoků byla spáchána pod vlivem alkoholu.

„S tím, jak roste odhadovaný počet útoků zejména mezi mladými mariňáky, musí námořní pěchota vyvinout metody prevence a pokračovat ve vytváření klimatu a kultury úcty, respektu a důvěry,“ uvedla zpráva zveřejněná Pentagonem.

U námořní pěchoty je počet sexuálních napadení nejvyšší, činí 11 procent.

I have read the report regarding sexual assault statistics for 2018 and findings are unacceptable. Marines know that sexual assault is a crime. Marines also know that alcohol abuse is a contributing factor to a significant number of these incidents and other aberrant behaviors.