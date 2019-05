K útoku došlo v úterý odpoledne místního času (v noci na dnešek SELČ).

„Byly to takové hlasité rány. Několik hlasitých ran a pak už jsme jen viděli, jak všichni vybíhají z budovy. Jako když jste nervózní nebo jako když se bojíte. A pak se za sebou ohlíželi,” popsal momenty po útoku mladík, který na univerzitu přijel na výstavu.

Policie zasahuje po střelbě na univerzitě v Charlotte

FOTO: John Simmons, ČTK/AP

Informaci, že útočník v areálu Severokarolínské univerzity v Charlotte pistolí zasáhl několik studentů, policisté dostali kolem šesté hodiny odpoledne místního času. Na místo přijeli strážci pořádku, kteří se chystali dohlížet na bezpečnost na nedalekém koncertě. Vběhli do výukové budovy, kde byl útočník, a zatkli ho.

Jde o 22letého Trystana Andrewa Terrella, který na univerzitu také chodil. Jeho dědeček agentuře AP řekl, že vnuk nikdy nejevil zájem o zbraně.

Studenta před útokem nepodezírala ani policie. „V současné době to nebyl někdo, koho bychom měli v hledáčku,” řekl CNN šéf místní policie Jeff Baker.

Charlotte-Mecklenburg Police have identified the shooter as 22-year-old Trystan Andrew Terrell. Authorities said Terrell is in custody at this time with pending charges against him. https://t.co/EQ2QZG3VPL