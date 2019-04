Novinky, ČTK, DPA, CNN

„Možná můžeme vyjednat jinou dohodu, když přidáme Čínu a další státy. Ale možná se to nepovede. V takovém případě bychom všechny ostatní mnohonásobně překonali ve financování a inovacích,“ řekl Trump letos v lednu v poselství o stavu Unie.

„Prezident dal jasně najevo, že kontrola zbraní by měla zahrnovat Rusko a Čínu, a měla by zahrnovat všechny zbraně, všechny hlavice, všechny rakety,” řekl nejmenovaný zdroj z Bílého domu. A dodal: „Máme ambice připravit návrh co nejrychleji.“

Někteří experti se ovšem k Trumpovu záměru stavějí značně kriticky. Domnívají se, že přizváním Číny ke strategické dohodě se celá smlouva pouze pohřbí.

„Jediným důvodem, proč oslovit Čínu, může být snaha nepokračovat se smlouvou START,“ říká Alexandra Bellová z amerického Střediska pro kontrolu a nešíření zbraní. Připomněla, že odzbrojovací dohody s Ruskem se dojednávaly po desetiletí a navazovaly jedna na druhou, smlouva za účasti Číny by musela být sjednána úplně od začátku.

„Na jedné straně se mluví o tom, že chceme zahrnout Čínu, ale existuje možnost, že Čína nemá zájem o zapojení do tohoto rámce,“ řekl jeden z úředníků. „Vyhlídky nejsou příliš optimistické," dodal.

Rusko na Trumpův záměr zareagovalo ostře ústy náměstka ministra zahraničí Sergeje Rjabkova. Obvinil Spojené státy, že se snaží zničit veškeré smlouvy o nešíření zbraní a kontrole zbrojení. „Podkopávají desetiletí pracně budované a pečlivě ochraňované zásady mnohostranné rovnoprávné spolupráce při řešení nejvážnějších problémů mezinárodní bezpečnosti,” řekl.

Dohodu o omezení strategických zbraní START podepsali v dubnu 2010 v Praze prezidenti USA a Ruska Barack Obama (vlevo) a Dmitrij Medvěděv.

Smlouva nazvaná START, kterou v roce 2010 podepsali v Praze tehdejší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medveděv, má vypršet v roce 2021. Arzenály Spojených států a Ruska dohoda omezila zhruba o třetinu na 1550 strategických jaderných hlavic rozmístěných na maximálně 700 odpalovacích zařízeních. Prodloužena může být o pět let, ale Trump chce raději dojednat smlouvu novou, uvádí CNN.