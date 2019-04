Novinky

Jejich přiznání, slzy a omluvy však soud neobměkčilo. Vyhověl tak návrhu prokuratury na udělení doživotního trestu. O případné podmíněné propuštění mohou požádat až poté, co si odpykají 25 let vězení. „Přivedli jste děti na svět, ale tím to skončilo. nevychovávali jste je, jako rodiče jste selhali a životy svých děti navždy zničili a změnili,“ řekl soudce během vynášení rozsudku.

Prokurátor Mike Hestrin prohlásil, že tento případ je to nejhorší, s čím se kdy setkal. „Máme tu co do činění s lidskou zkažeností,” řekl.

David Turpin s manželkou a advokáty u soudu.

FOTO: Will Lester, ČTK/AP

Manželé děti brutálně týrali a zneužívali. Podle žalobce byly děti v řetězech několik měsíců. Nemohly si je sundat, ani když šly do koupelny. Původně byly svazovány provazy, když však jedno z nich uniklo, začali rodiče používat řetězy a visací zámky. Zneužívání se zhoršilo, když se rodina přestěhovala z Texasu do kalifornského Perrisu.

Všechny děti byly vážně podvyživené. Nejstarší 29letá žena neměla ani 40 kg, dvanáctiletý chlapec vážil jako sedmileté dítě.

David Turpin u soudu plakal.

FOTO: Will Lester, ČTK/AP

Rodiče potomky pravidelně bili a škrtili. Žádné z dětí nikdy nebylo u zubaře. Sprchovat se nemohly častěji než jednou ročně. Když si umyly ruce nad zápěstím, byly obviněny, že si hrály ve vodě, a rodiče je opět spoutali do řetězů. Děti nesměly mít ani hračky.

JUST IN: David and Louise Turpin sentenced to 25 years to life for torturing and imprisoning many of their 13 children. https://t.co/6AF2lCR6TO pic.twitter.com/FQTunIxHhY — ABC News (@ABC) 19. dubna 2019

Na věznění se přišlo, když sedmnáctiletá dívka utekla a zavolala tísňovou linku 911.

V pátek poprvé po svém osvobození děti vypovídaly před soudem. některé rodiče hájily, další ale popisovaly noční můry, které je pronásledují.

„Nedokážu slovy popsat, co jsme zažívali, když jsme vyrůstali... Někdy pořád ještě mám noční můry kvůli tomu, co zažívali moji sourozenci, kteří byli biti a poutáni řetězy,“ uvedlo další z dětí

Během procesu oba manželé plakali a jeden přes druhého se omlouvali. „Omlouvám se za všechno, co jsem udělala. Miluju naše děti tolik. Jejich štěstí je pro mě tak důležité. Zaslouží si jen to nejlepší v životě,“ říkala Louise a přesvědčovala všechny přítomné, jak je jí líto, co udělala.

Louise Turpinová se omlouvala.

FOTO: Will Lester, ČTK/AP

„Domácí vzdělávání a kázeň jsem vyžadoval s dobrými úmysly... Je mi líto, pokud jsem udělal cokoli, co jim ublížilo," uvedl Turpin