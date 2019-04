ČTK

V rámci cesty za rodinami vojáků přicestovala Trumpová přicestovala do Severní Karolíny s manželkou viceprezidenta Mika Pence, Karen Penceovou. Na setkání se studenty obě dámy odpověděly kladně na otázku, zda by chtěly své současné pozice vykonávat znovu.

„Myslím si, že naši manželé dělají fantastickou práci a podpořím svého manžela, pokud se rozhodne znovu kandidovat,” uvedla Trumpová a dodala, že je to pro ní čest a velká pocta. Trump oznámil, že má zájem usilovat o znovuzvolení, již v prvním roce v úřadu, zmínila agentura AP.

Penceová se vyjádřila podobným způsobem. Poznamenala, že nebyla zvolena ani jmenována, ale je tam, kde je, protože je vdaná za Mika Pence.

Na další dotaz, jak jim nové postavení změnilo život, Trumpová zmínila přesun z New Yorku a převzetí různých povinností: „Ale nevyměnila bych to za nic. Miluji to, co dělám.”

Podle Penceové jednou z největších změn pro ní a jejího manžela je skutečnost, že již neřídí, ale vždy je někdo odveze.