Boeing umístí do strojů 737 Max alarm. Upozorní piloty, že nefungují klíčové senzory

Americký výrobce letadel Boeing umístí do svých strojů 737 MAX v reakci na dvě nedávné nehody nové bezpečnostní zařízení. Bude to varovné světlo upozorňující piloty na nefunkčnost klíčových senzorů, napsal list Financial Times