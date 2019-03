Největší spoušť po tornádu zůstala v obci Beauregard, která leží sto kilometrů východě od metropole státu Montgomery. Tornádo se prohnalo podél hlavní ulice, uvedla televize Fox News. Podle šerifa za sebou nechala pruh zdevastované země v délce několika kilometrů a o šířce až 800 metrů.

Jednou z 23 obětí je osmiletá dívka. Počet zraněných zatím upřesněn nebyl, ale šerif řekl, že někteří převezení utrpěli ”velmi vážná zranění”.

Rita Smithová z úřadu pro krizový management v okrese Lee řekla agentuře AP, že mimo Beauregard nejsou žádní mrtví.

Tornádo ničilo jak domy, tak obytná obydlí. Škody označil Jones v rozhovoru s tiskem za „katastrofální”.„Nemohu si vybavit, že ba za více než posledních padesát let nastala taková situace s tolika ztrátami na životě,” řekl šerifstanici CBS.

Pátrání záchranáři po setmění přerušili, neboť vzhledem k množství sutin je to nebezpečné. Pokračovat v něm budou za rozbřesku.

Záběry z Alabamy ukazují poškozené nebo zcela zničené rodinné nebo mobilní domy a popadané stromy, na mnoha místech nefunguje elektřina. Na místě zasahují desítky záchranářů, pomáhají jim drony osazené termokamerou a speciálně cvičení psi.

⚠TORNADO EMERGENCY for southern Lee & northern Russell Counties! Large & EXTREMELY DANGEROUS TORNADO ON THE GROUND near Dupree, moving East. PLEASE TAKE SHELTER NOW if you live between Dupree & Smiths Station!! #alwx pic.twitter.com/QbmyUNlogN