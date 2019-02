Cohen řekl, že Trump věděl předem o zveřejnění e-mailové korespondence představitelů Demokratické strany na serveru WikiLeaks, která měla v prezidentských volbách poškodit jeho protikandidátku Hillary Clintonovou. Cohen vypověděl, že byl v červenci 2016 u Trumpa, když mu volal Robert Stone, který spolupracoval s Trumpovým volebním štábem.

Cohen vypověděl, že Trumpovi řekla sekretářka, že volá Stone. Trump hovor přijal a dal ho na hlasitý odposlech. Stone mu sdělil, že zrovna domluvil s šéfem serveru WikiLeaks Julianem Assangem a ten mu řekl, že během několika příštích dnů dojde ke zveřejnění velkého množství e-mailů, které poškodí kampaň Clintonové. Trump nad tím dal najevo radost: „To by bylo výborné.“

Roger Stone po výpovědi před sněmovní komisí v září 2017

FOTO: Kevin Lamarque, Reuters

Stona od letoška stíhají za to, že lhal Kongresu o úniku e-mailů demokratů. Byl obviněn a vyslýchán v rámci vyšetřování možného ruského vlivu na americké prezidentské volby v roce 2016. Vyšetřování ukázalo, že Stone předem věděl, co je obsahem e-mailů, které ukradli hackeři z počítačů vedení Demokratické strany. [celá zpráva]

Cohen také řekl, že je Trump lhář. „Lhaní se pro Trumpa stalo normou,“ prohlásil. „Věděl jsem, že mě bude nutit lhát, abych podporoval jeho záměry,“ řekl s tím, že mu to nevadilo, dokud byl Trump realitním magnátem, ale nyní je v politice. Dodal, že Trumpovým cílem není udělat Ameriku znovu velkou, jak tvrdí. „Chtěl udělat velkou svou značku a posílit svou moc,“ řekl.

Cohen pod přísahou zopakoval, že Trump vedl obchodní jednání v Rusku i po začátku stranických primárek před prezidentskými volbami v roce 2016. Cohen to řekl už dříve a přiznal, že Senátnímu výboru pro dohled nad tajnými službami lhal o plánu postavit v Moskvě mrakodrap Trump Tower. Zákonodárcům řekl, že rozhovory o projektu probíhaly od září 2015 jen do ledna 2016, ačkoliv věděl, že pokračovaly až do června 2016. Trump přitom tvrdil, že tato jednání skončila, ale nepamatoval si přesně kdy. „Lhal, protože nikdy nepředpokládal, že by vyhrál volby. Taky o tom lhal, aby vydělal stamilióny dolarů,“ vysvětlil Trumpovy motivy Cohen.

Michael Cohen vypovídal před Kongresem.

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

Upozornil, že Trump zároveň manipuloval s údajem, kolik má vlastně peněz, a to podle toho, co se mu právě hodilo. „Předkládám finanční výkazy za roky 2011, 2012 a 2013, které předložil Deutsche Bank, aby získal půjčku. Trump také nafoukl majetek, aby byl uveden na seznamu největších boháčů ve Forbesu, a podhodnotil jej, když by měl platit vysoké daně z realit,“ řekl.

Cohen taky označil Trumpa za rasistu a připomněl jeho výroky o zavšivených dírách v třetím světě. [celá zpráva]

„Jednou se mne zeptal, jestli bych mu mohl jmenovat nějakou zemi vedenou černochem, která není zasranou dírou. To bylo v době, kdy byl prezidentem Spojených států Barack Obama. A když jsme jednou jeli chudým předměstím Chicaga, komentoval to slovy, že takto by mohli žít jen černí. A řekl mi, že by ho černí nikdy nevolili, protože jsou příliš hloupí. A já jsem i tak pro něj dál pracoval,“ řekl Cohen.

Na úvod připustil, že může být považován za nedůvěryhodného, neboť se přiznal, že v roce 2017 senátnímu výboru pro dohled nad tajnými službami lhal. Prohlásil ale, že tentokrát hovoří pravdu, což dokazuje i jeho rozhodnutí vypovídat před výborem veřejně.

Cohen musí nejpozději do 6. května nastoupit trest tříletého vězení za porušení pravidel pro financování volební kampaně. Zaplatil dvěma ženám, s nimiž měl Trump sexuální styk v době, když už měl za ženu Melanii, aby o tom v době kampaně mlčely. Jednou z nich byla bývalá pornoherečka Stormy Daniels (vlastním jménem Stephanie Cliffordová) a druhou modelka Playboye Karen McDougalová. Peníze ale nebyly vykázány jako výdaje na volby. [celá zpráva]

Trump jeho vyjádření na Twiiteru odmítl jako lživá. Podle něj Cohen lhal, aby si zkrátil trest.

Michael Cohen was one of many lawyers who represented me (unfortunately). He had other clients also. He was just disbarred by the State Supreme Court for lying & fraud. He did bad things unrelated to Trump. He is lying in order to reduce his prison time. Using Crooked’s lawyer!