Obvinění byla vznesena po měsíc dlouhém vyšetřování, zda jsou lázně a masážní salóny využívány k prostituci. Kraft navštívil asijské lázně v Jupiteru 19. a 20. ledna. Den před návštěvou tam ale byla umístěna kamera kvůli vyšetřování, že masérky tam možná žijí a poskytují i sexuální služby.

Kamera zachytila, jak Kraft navštívil lázně 19. ledna odpoledne, zaplatil a šel do masážní místnosti, kde si nahý lehl na postel. Kamera zachytila, jak zaměstnankyně manipulovala s jeho genitáliemi a pak je utírala ručníkem. Odjel v bílém voze Bentley, který policie zastavila, a Kraftovu identitu tak potvrdila.

Druhý den se Kraft do lázní vrátil. Kamera opět zachytila, jak žena manipuluje s jeho genitáliemi a pak k nim skloní hlavu. Po chvíli mu je opět utře ručníkem. Kraft jí dal stodolarovku a nejméně ještě jednu neidentifikovanou bankovku.

Kraft popřel, že by dopustil trestného činu. „Kategoricky popíráme, že by se jakýmkoli způsobem zapojil do ilegální aktivity,“ řekla jeho mluvčí.

Jeho chování však bude posuzovat i Národní fotbalová liga, protože je majitelem klubu amerického fotbalu New England Patriots.

V souvislostí s rozsáhlou kauzou byla zadržena i majitelka asijských lázní Hua Zhang kvůli podezření kuplířství a nucení k prostituci. Není jasné, zda vlastnila i lázně navštívené Kraftem.