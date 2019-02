„Jak jsem předpokládal, 16 států vedených většinou demokraty hájícími otevřenou hranici a radikální levicí podalo žalobu, a samozřejmě u devátého (federálního) soudu,” napsal na Twitteru Trump.

Připomněl tak, že rozhodovat bude devátý federální soud v Kalifornii, který už několik prezidentových dekretů zablokoval.

Trump se pustil také do Kalifornie, která jako první žalobu podala: „A vypadá to, že Kalifornie, stát, který vyplýtval miliardy dolarů za projekt vysokorychlostní železnice, který se vymkl kontrole a který nemá naději na dokončení, stojí v čele.“

Dodal, že projekt vysokorychlostní železnice za San Diega přes San Francisco do Sacramenta láme cenové rekordy a je stokrát nákladnější než podle prezidenta zoufale potřebná zeď.

