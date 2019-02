Novinky, ČTK

Podle BBC je v rozpočtu vyčleněno 1,375 miliardy dolarů na zátarasy na hranici, které zahrnují i ocelové bariéry se zapuštěnými sloupky. Umožnilo by to stavbu plotu na části z dvou set mil, kde ho chce v první fázi vybudovat americký prezident. Zatím ale není jasné, zda rozpočet podepíše.

Donald Trump, který je nyní v El Pasu, řekl, že dokument ještě neprostudoval, hned ale podle BBC dodal, že by „nepodepsal žádný zákon, který by umožnil průnik „násilných kriminálníků“ přes hranici: „Zeď stejně postavíme.”

Republikáni se dohodli s demokraty



Republikánský senátor Richard Shelby, který se vyjednávání zúčastnil, oznámil v pondělí pozdě večer: „Dosáhli jsme dohody o tom všem.” Doplnil, že na podrobnostech dohody zahrnující zabezpečení hranic budou nyní pracovat na nižší úrovni stranické týmy: „Naši pracovníci budou usilovně pracovat na tom, aby se daly dohromady všechny články.”

Zdůraznil, že časový rámec pro dokončení dokumentu stanoven nebyl, ale je potřeba dosáhnout dohody do pátku, jinak hrozí další shutdown, kdy části federálních úřadů dojdou peníze. Demokratická kongresmanka Nita Loweyová uvedla, že podrobnosti dohody by mohly být hotové do středy.

Ještě v neděli vyjednavači hovořili o tom, že jednání uvázla na mrtvém bodě, neboť republikáni odmítli demokratický návrh na omezení počtu migrantů bez dokladů. Bílý dům následně zadrhnutí rozhovorů okomentoval slovy, že situace je vážná a že není možné vyloučit, že se vláda znovu ocitne bez peněz. Pak ale demokraté stáhli svůj požadavek a spokojili se s tím, že se v detenčních střediscích pro ilegální imigranty sníží počet lůžek z 49 057 na 40 250.

Jádrem finančního sporu je otázka migrace. Americký prezident žádal po Kongresu přes pět miliard dolarů na vybudování hraniční zdi, což demokraté odmítli. Protože ani jedna strana ze svých postojů neustoupila, zůstala loni v prosinci část federálních úřadů bez peněz. Krizový stav trval 35 dní, poté se demokraté s republikány dohodli na tři týdny financování obnovit a během tohoto období vyjednat kompromis. To se nyní podle vyjednávačů podařilo, podmínky dohody ale známé ještě nejsou.