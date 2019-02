Podle jeho zdrojů měl Pence blízko ke zhroucení v slzách, když vysvětloval, že sedět blízko ženy, která není jeho manželkou, mu zakazuje jeho osobní kodex správného chování.

Zároveň Trumpovi nabízel celou škálu možností, jak se dá jeho „problém“ vyřešit. Mimo jiné navrhl, aby mezi něj a Pelosiovou bylo umístěno další křeslo, v němž by během Trumpova vystoupení seděla Penceova manželka Karen.

Podle Pence se tak mělo „zajistit, že si tahle žena nic nedovolí“. Viceprezident svými slovy odkazoval na devětasedmdesátiletou Pelosiovou. Podle New Yorkeru dokonce se vzlykotem řekl prezidentovi: „Ať matka (tj. Penceová) sedí vedle mne, nebo mě nech sedět na jejích kolenou, ale nenuť mne, abych musel sedět vedle té ženy (tj. Pelosiové) sám.“ Trump pak prý celý výstup uzavřel slovy: „Bože, Miku, ty jsi taková nula.“

Pence Begs Trump Not to Make Him Sit Next to Woman at State of the Union - “God, Mike, you’re such a loser,” Trump reportedly said.

