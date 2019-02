Novinky

Torontská policie na podezřelého narazila, když v létě 2017 vyšetřovala zmizení Andrewa Kinsmana. Ten si do deníku napsal k datu 26. června 2017, kdy zmizel, jméno Bruce. Bezpečnostní kamery Kinsmana zachytily, jak nastupuje do auta. Na podzim se podařilo vůz spojit s McArthurem. Od té chvíle muže, který pracoval jako zahradník, policie sledovala a tajně prohledala jeho byt.

Mezitím se McArthur chystal zabít další oběť. Ženatého Johna našel na seznamce pro homosexuály a vyměnil si s ním několik vzkazů. Domluvili se, že aférku budou tajit.

Loni 18. ledna John přišel do McArthurova bytu. McArthur mu řekl, že „chce zkusit něco jiného.“ Nasadil mu pouta a připoutal ho k ocelové konstrukci postele s nebesy. Přes hlavu mu přetáhl černý pytel bez otvorů, jimiž by mohl vidět nebo dýchat. Když se John bránil, McArthur mu zalepil ústa páskou. V tu chvíli zaklepala policie a sadistu zadržela.

Sériový vrah Bruce McArthur (uprostřed) u soudu

FOTO: Alexandra Newbould, ČTK/AP

Vyšetřování prokázalo, že John přesně odpovídal typu obětí, na které se vrah zaměřoval. Také pocházel z Blízkého východu a přijel do Kanady před pěti lety. Rodina nevěděla, že je homosexuál. McArthur už měl na USB flashdisku i složku se jménem John, ve které byly jeho fotografie, McArtur je tam stáhl v den, kdy zabil Kinsmana.

Soudce varoval před nechutnými detaily

Před zahájením stání soudce Michael Cantlon varoval lidi v sále, že to, co se dozvědí, by mohlo otřást jejich duševním zdravím: „Zeptejte se sami sebe, jestli tu potřebujete být.“

Ukázalo se, že zahradník McArthur si nejen uchovával obrázky svých obětí, mnohdy nahých nebo jen v kožiších či kožešinových čapkách. Někteří měli v ústech nezapálené cigarety. Nejméně jeden měl víčka přilepené páskou, aby nemohl zavřít oči.

Bruce McArthur

FOTO: Reuters

Některým svým obětem McArthur poté, co je uškrtil, podle spisu oholil hlavy a vousy a uchovával si je v uzavíratelném igelitovém sáčku v úkrytu nedaleko torontského hřbitova.

Policie McArthura nepodezřívala

McArthur sice byl v roce 2002 odsouzen za napadení svého bývalého sexuálního partnera, kterého přetáhl železnou trubkou, přesto dlouho nebyl v hledáčku policie. V roce 2013 sice byl vyšetřován kvůli zmizení tří lidí, ale policie ho považovala za svědka, který se dlouho znal s jednou z obětí.

V roce 2016 byl opět vyslýchán, protože se pokusil uškrtit známého ve své dodávce. Požádal ho, aby si lehl na záda na kožešinu. Pak ho podle obžaloby začal škrtit. Oběť se ho ptala, co po něm chce, ale nakonec se mu dokázala vysmeknout a utéci. Obrátila se na policii a popsala vztek v McArthurových očích i to, že celá dodávka byla zevnitř vyložená igelitem. Policie zahradníka opět vyslechla, ale neovlivnila. V té době už měl z rejstříku vymazán trest za napadení expřítele.

Policie prohledává zahradu, kde muž zakopal ostatky svých obětí.

FOTO: Tijana Martin, ČTK/AP

Kamarád zavražděného Kinsmana Adrian Betts si vyčítá, že McArtura neprohlédl: „Myslel jsem si, že umím dobře posoudit povahu, ale neviděl jsem vlka v ovčíně.“ Mnohé mátlo, že McArthur některé své oběti znal dlouho a přátelil se s nimi před tím, než je zavraždil.

Aktivisté z homosexuální komunity si stěžovali, že policie zmizení homosexuálů nevyšetřovala dost podrobně a příliš brzo je odkládala. McArthur těla svých obětí rozporcoval a zakopal na zahradách, o které se staral.

Rozsudek má být vynesen ve středu. Za vraždu se v Kanadě dává doživotí s tím, že propuštění není možné dříve než za 25 let, takže na svobodu se může McArthur dostat nejdříve v 91 letech.