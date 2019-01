Novinky

Hlavní washingtonský korespondent CBS uvedl, že Trump zřejmě podpoří provizorní řešení, označované jako CR (continuing resolution), jež by umožňovalo dále financovat vládu a federální úřady na tři týdny. Dočasným uvolněním vládních financí by prezident de facto přijal návrh opozičních demokratů, kteří debatu o posílení ostrahy hranic podmiňovali otevřením vládních účtů nejméně do 8. února.

Informaci americké televize potvrdily i další stanice NBC a CNN stejně jako agentura Bloomberg. Ještě ve čtvrtek ale mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová tento návrh odmítla: Třítýdenní CR by fungovalo jen tehdy, když by se hodně zaplatilo na zeď.“

Změna postoje se objevila poté, co se sešli předseda Senátu republikán Mitch McConnell s šéfem demokratické menšiny v Senátu Chuckem Schumerem. Schumer se po skončení schůzky McConnellově kanceláři smál.

Výstavba prototypů zdi na americko-mexické hranici

FOTO: Reuters

Republikánský senátor Lindsay Graham zase uvedl, že doufá, že se dohody dosáhne poté, co mluvil s prezidentem o společném návrhu republikánů a demokratů uvolnit na tři týdny peníze pro federální úřady a jejich zaměstnance. Na schůzce, která se konala ještě před setkáním McConnella se Schumerem, jednalo o návrhu osm demokratických senátorů a osm republikánských.

Podle Grahama by takové opatření mělo uspokojit obě strany - nějaké prostředky by se uvolnily i na zeď na hranicích s Mexikem. Trump však podle něj dával najevo svou nespokojenost, že by nešly na zeď všechny požadované peníze: „Nebyl bych šťastný. Ale máme hodně možností,“ říkal prý podle senátora.

Rozpočtová krize vlády vyvolaná sporem o hraniční zeď trvá už 35. den a začíná vážně narušovat činnost státem financovaných organizací, dotýká se letecké dopravy, ochrany životního prostředí i daňové správy. Podle průzkumů je většina Američanů přesvědčena, že rozpočtový pat vznikl vinou prezidenta.