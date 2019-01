Novinky, ČTK

Nejvyšší soud rozhodl na žádost ministerstva spravedlnosti, ovšem verdikt bude platný až po projednání případu u soudu nižší instance, uvedl list USA Today

Trend přijímání osob se změněným pohlavím do armády, který započal za vlády předchozího prezidenta Baracka Obamy, se Donald Trump poprvé pokusil zastavit předloni. Federální soud mu ale tehdy zakázal měnit pravidla armádní služby, neboť by to popíralo práva transgenderových osob zaručená ústavou.

Loni v březnu Pentagon plán revidoval tak, že zakázal službu v armádě jen lidem, kteří podstoupili nebo vyžadují operativní změnu pohlaví. Plán ministerstva, který Trump následně podpořil, zažalovaly organizace hájící lidská práva a soudy včetně odvolacích jejich žalobě vyhověly. Pentagon pak ujistil transgenderové příslušníky ozbrojených sil, že nebudou vyhozeni, dokud se nezmění zákon.

Tisíce vojáků



Nejvyšší soud ale svým rozhodnutím zablokování zákazu zrušil, i když platné to bude až po ukončení procesu. Stalo se tak v důsledku převahy konzervativních soudců, kteří mají po loňském zvolení soudce Bretta Kavanaugha v devítičlenném soudním sboru pět míst.

Pentagon i pak uvedl, že nejde o úplný zákaz služby pro všechny transgender vojáky.

Podle amerických studií působí v americké armádě v aktivní službě 2500 až 7000 transgenderových osob, v armádních zálohách pak dalších 1500 až 4000.