Mladou Saúdskou Arabku na letišti v Torontu přivítala osobně kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová. "Tohle je odvážná nová Kanaďanka," řekla reportérům šéfka kanadské diplomacie. Sama Kunúnová s novináři nehovořila.

Osmnáctiletá Saúdská Arabka Rahaf Kunúnová získala azyl v Kanadě

FOTO: Carlos Osorio, Reuters

Dívka od rodiny uprchla minulou sobotu z Kuvajtu, odkud odletěla do Bangkoku a chtěla se dostat dál do Austrálie. Po příletu do Thajska se zabarikádovala v hotelovém pokoji, aby zabránila své deportaci, a šířila odtamtud prostřednictvím Twitteru zprávy o své situaci. Neuposlechla příkazu thajských úřadů, aby odletěla zpět do Kuvajtu, a odmítla se setkat i se svým otcem a s bratrem.

BREAKING: Rahaf Mohammed al-Qunun, the Saudi teen who was granted asylum in Canada after fleeing from her allegedly abusive family, has arrived in Toronto. https://t.co/o7KgEDfq0t pic.twitter.com/V0DUVf3UkN