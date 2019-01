Kvůli tomu, že Trump trvá na uvolnění 5,7 miliardy dolarů na stavbu hraniční bariéry a demokraté to odmítají, už devatenáct dnů nepracují někteří vládní a federální zaměstnanci, nebo pracují zadarmo. Nefungují kvůli tomu i některé federální instituce, jako jsou muzea a národní parky. V pátek se ocitne na 800 000 federálních zaměstnanců bez výplaty.

S Trumpem se proto sešli v Bílém domě předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a šéf demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer. Trump se Pelosiové zeptal, zda by poskytla peníze na zeď. To ona odmítla. Schůzka proto skončila po 14 minutách.

Trump pak na Twitteru uvedl: „Právě jsem měl schůzku s Chuckem a Nancy. Naprostá ztráta času. Ptal jsem se, co se stane během třiceti dnů, když rychle všechno otevřu, zda schválí ochranu hranic, která zahrnuje zeď nebo ocelovou bariéru. Nancy řekla ne. Já jsem řekl bye, bye, nic jiného nefunguje.“

