Sedmiletá dívka z Guatemaly zemřela po zadržení v USA

Sedmiletá dívka z Guatemaly zemřela na následky šoku a dehydratace poté, co ji a jejího otce zadržela pohraniční stráž za nezákonné překročení americko-mexické hranice. Oznámil to podle deníku The Washington Post americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP).