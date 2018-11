ČTK

Podle deníku Jornada se ve středu u hranic v Tijuaně také střetla s migranty skupina místních obyvatel. Skupina, v níž byli podle mexického deníku i členové místní domobrany, chtěla po migrantech, aby z místa odešli. Zástupci nevládní organizace, která migrantům pomáhá, i místní policisté se snažili situaci uklidnit. To se jim nakonec povedlo. Většina migrantů ale odmítla nabídku radnice, která je chtěla autobusy převézt do místního sportovního střediska, kde pro ně připravila dočasné ubytování.

„Počkáme na zbytek karavany a pak se rozhodneme, jak se dostat do USA. Pravda je, že jsem si nedokázal představit, jak to tady na hranici bude vypadat,” řekl deníku El País Douglas Matute (38) z Hondurasu. Právě Hondurasané tvoří většinu nynější karavany migrantů, kteří utíkají ze svých vlastí ve Střední Americe před chudobou, nezaměstnaností a násilím.

Karavany migrantů ze Střední Ameriky k hranicím USA se organizují už několik let, až do letoška ale nepřitahovaly příliš velký zájem médií, dokud proti nim nezačal na jaře ostře vystupovat americký prezident Donald Trump. Ten je označuje za bezpečnostní hrozbu a už v dubnu tam poslal asi 2000 členů národní gardy. Před nedávnem tam poslal na 5200 vojáků, kteří mají migrantům v nelegálním vstupu do USA zabránit.

Guatemalští migranti

Nejvíce vojáků (asi 2800) poslal Trump na hranice do Texasu, kam je ve středu přijeli navštívit americký ministr obrany James Mattis a ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová.

Podle amerických zákonů nemohou ale vojáci zadržet civilisty, kteří překročí nelegálně hranici. Jejich úkol je podle Nielsenové logistická podpora, mohou stavět bariéry na hranici a pomáhat s hlídkováním pohraniční stráži, která migranty zadržet může.