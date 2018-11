V neděli kolem čtvrté se v baru Manny´s Blue Robin začalo střílet. Ozbrojený příslušník ochranky Roberson neváhal a útočníka zneškodnil a zaklekl na něj, aby ho mohl předat policii. Dál na něj mířil svou zbraní.

Policie přijela na základě tísňového volání, které upozornilo na střelbu v baru, při které byli postřeleni čtyři lidí. Když zásahová jednotka dorazila na místo, jeden z policistů, který vešel do baru, zastřelil Robersona.

Jemel Roberson had dreams of becoming a cop. On Sunday, while working as a security guard at a bar outside of Chicago, he helped thwart a shooting by detaining a suspect. A responding police officer shot him dead.https://t.co/N0N8abSuGN