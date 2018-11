Trump v pátek souhlasil s vyhlášením výjimečného stavu, jenž umožňuje poskytnout federální pomoc. Ta zahrnuje základní humanitární pomoc včetně potravin a také se využívá při zajištění evakuace.

Americký prezident však varoval, že příště už by to nemusel udělat. Z požárů obvinil lesní správu v Kalifornii. Aniž by vyjádřil lítost nad oběťmi či soustrast s pozůstalými, na Twitteru napsal: „Není žádný jiný důvod pro tyto rozsáhlé, smrtící a drahé lesní požáry v Kalifornii než špatný management lesů. Každý rok jsou poskytovány miliardy dolarů a je tolik ztracených životů, všechno kvůli velmi špatné správě lesů. Napravte to hned, jinak nebudou žádné federální peníze!“

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!