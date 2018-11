„Myslím, že existuje dobrá šance, že se to stane,“ odpověděl Trump na otázku, zda si skutečně myslí, že demokrati a republikáni mohou najít společnou řeč. Doufá, že s ním budou demokraté po ovládnutí sněmovny spolupracovat na rozvoji ekonomiky, infrastruktury, obchodní politiky či snížení cen léků. „Očekávám, že přijdou s nápady,“ prohlásil.

Varoval ale demokraty před tím, aby zahajovali vyšetřování jeho aktivit, protože by to podle jeho slov „zablokovalo legislativní procesy“. Neupřesnil však, čeho se má případné vyšetřování týkat.

Průběžný výsledek voleb v Americe

FOTO: David Ryneš, Novinky

V jednom z prvních ranních tweetů k tomu už napsal: „Pokud si demokraté myslí, že budou mrhat penězi daňových poplatníků, aby nás vyšetřovali na úrovni Sněmovny reprezentantů, pak budeme rovněž nuceni zvážit jejich vyšetřování za všechny ty úniky utajovaných informací a dalšího na úrovni Senátu,“ pohrozil.

If the Democrats think they are going to waste Taxpayer Money investigating us at the House level, then we will likewise be forced to consider investigating them for all of the leaks of Classified Information, and much else, at the Senate level. Two can play that game!