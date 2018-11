aš, Novinky

Trumpovi se rozhodně bude hůře prosazovat jeho agenda, i když může obcházet Kongres a vydávat dekrety. Ty mu ale mohou blokovat soudy, jak se již několikrát stalo. Že to prezident nebude mít snadné, ukázal už projev předsedkyně demokratické menšiny ve sněmovně Nancy Pelosiové, která se zřejmě stane předsedkyní dolní komory Kongresu.

Pelosiová, které republikáni vyhlásili válku jako „socialistce”, ve svém projevu jasně řekla: „Dnes to není jen o demokratech a republikánech. Je to o obnově ústavnosti a vyváženosti vůči Trumpvě vládě. Ale to není vše. Je to o tom, co bude demokratická většina znamenat pro životy tvrdě pracujících Američanů.“ Jasně řekla, že míní bojovat za zachování zdravotního pojištění Obamacare, které chtěl Trump zrušit.

Sněmovna bude vytahovat Trumpovy aféry



Trump však může čelit i dalším problémům. Sněmovna bude tlačit na prošetření osobních i politických afér, ať už je to otázka jeho daňových přiznání, nebo vazeb na Rusko či možného střetu zájmů, uvedl list The New York Times.

Klíčové bude zveřejnění vyšetřování ruského vměšování do amerických voleb před dvěma lety. Závěrečnou zprávu by už brzo měl zveřejnit zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který v době předvolební kampaně mlčel. Představa, že by ho Trump mohl odvolat, je už nyní zcela nereálná.

V nejzazším případě by mohla sněmovna hrozit impeachmentem. Návrh na Trumpovo odvolání, který by předložila Senátu, by však neměl šanci projít, protože v Senátu republikáni posílili svou většinu, což zase Trumpovi pomůže.

Podle listu se bude muset Trump rozhodnout, jak bude dál postupovat, zda bude dál vyostřovat střet, nebo bude umírněnější. Pelosiové už v každém případě gratuloval k úspěchu.