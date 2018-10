Vrah z pittsburské synagogy svůj útok dopředu ohlásil

Americké úřady identifikovaly všech jedenáct obětí sobotní střelby v synagoze v Pittsburghu. Byli to lidé ve věku od 54 do 97 let. Palba trvala 20 minut. Zadržený Robert Bowers svůj čin předem avizoval na sociální síti Gab, kterou často využívají rasisté a alternativní pravice.