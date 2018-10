Na Floridě zadrželi a obvinili muže z posílání balíčků s výbušninami, hrozí mu 58 let

Ve floridském městě Plantation byl v pátek dopoledne místního času zadržen 56letý Cesar Sayoc, který je považován za hlavního podezřelého v cause posílání balíčků s výbušninami lidem, kteří se staví proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Uvedla to stanice CBS. Ministerstvo spravedlnosti v pátek informovalo, že muž byl obviněn z pěti trestných činů a hrozí mu až 48 let vězení.