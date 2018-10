Novinky, ČTK

„Byli jsme se ženou zrovna mimo domov a soused pro nás převzal poštu. Balíček v něm vzbudil obavy,” řekl Clapper. „Na jednu stranu je to úleva, ale není to překvapení. Je to nesporně druh domácího terorismu. O tom nemám pochyb,” komentoval záležitost.

Clapper dodal, že balíčky, které dostali většinou odpůrci prezidenta Donalda Trumpa, „neumlčí kritiky vlády“.

Newyorští policisté zasahují u pošty na Manhattanu.

FOTO: Mike Segar, Reuters

Kvůli balíčku adresovanému Clapperovi, který v současnosti spolupracuje se CNN, na newyorské poště zasahovala tamní policie. Její okolí muselo být uzavřeno.

Balíček pro černošského senátora



Krátce předtím se podařilo na Floridě zajistit jedenáctý balíček, ten byl určen prvnímu afroamerickému senátorovi za New Jersey, devětačtyřicetiletému demokratovi Corymu Bookerovi, který v roce 2016 aktivně podporoval kampaň Hillary Clintonové. Booker prosazuje schválení zákona, který by v USA omezil držení střelných zbraní. Podle amerických médií je jedním z možných kandidátů pro prezidentské volby v roce 2020.

The #FBI has confirmed an 11th package has been recovered in Florida, similar in appearance to the others, addressed to Sen. Cory Booker. — FBI (@FBI) 26. října 2018

Předchozí tři balíčky byly určeny herci Robertu De Nirovi a bývalému viceprezidentovi Joe Bidenovi. Tomu poslali dva. [celá zpráva]