Novinky, ČTK

„A už je to tady zase, jste vinný, dokud nedokážete svou nevinu,“ řekl Trump a vyzval, aby rychlým soudům předcházelo zjištění všech faktů.

Saúdskoarabský král Salmán i korunní princ Muhammad bin Salmán podle amerického prezidenta popírají, že by věděli, co se stalo s Chášakdžím poté, co vešel na počátku října do budovy saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. Odejít ho už nikdo neviděl. V týž den do Istanbulu přicestovalo a večer zase odletělo několik saúdskoarabských agentů. Turecké úřady rovněž tvrdí, že mají audionahrávku, podle které byl novinář mučen a pak zabit. Podle vyšetřovací verze bylo jeho tělo buď rozsekáno nebo rozpuštěno.

Novinář krále i korunního prince ve svých článcích často kritizoval.

Podle Trumpa se stejná situace jako nyní v souvislosti s Chášakdžím odehrála před časem kolem Bretta Kavanaugha. „Právě jsme si tím prošli u soudce Kavanaugha, a pokud se mě týče, byl celou dobu nevinný,“ řekl prezident. Kavanaugha, který se nakonec stal soudcem nejvyššího soudu, před potvrzením ve funkci několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování.

Trump ještě minulý týden hrozil Saúdské Arábii tvrdým trestem, pokud se prokáže, že stojí za zmizením opozičního novináře. Jedním dechem však dodal, že nemá v úmyslu zastavit zbrojní dodávky Rijádu, neboť by to podle něho nejvíce poškodilo americké pracující.

Nepřijme zodpovědnost

Kromě kauzy zmizení novináře se Trump v rozhovoru věnoval také listopadovým parlamentním volbám. V nich hrozí, že republikáni ztratí ve Sněmovně reprezentantů většinu. Pokud se tak stane, nehodlá Trump převzít za volební fiasko zodpovědnost. Republikánským kandidátům prý totiž značně pomáhá.

Republikánům se podle něj ve volbách bude dařit dobře. Mnoho lidí mu však prý řeklo, že nepůjde volit, protože nekandiduje on sám.

V rozhovoru prezident rovněž obvinil svého bývalého osobního právníka Michaela Cohena ze lži a oznámil, že novým právním poradcem Bílého domu se místo Dona McGahna stane washingtonský právník Pat Cipollone.