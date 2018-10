Trump pastorovi řekl, že o jeho propuštění "vyjednávali dlouho a tvrdě". Dodal, že osvobození je "velký a skvělý" krok v americko-tureckých vztazích. Podle amerického prezidenta jeho administrativa podobně pracuje i na tom, aby dostala z vězení další americké občany zadržované v Turecku i jinde ve světě.

There was NO DEAL made with Turkey for the release and return of Pastor Andrew Brunson. I don’t make deals for hostages. There was, however, great appreciation on behalf of the United States, which will lead to good, perhaps great, relations between the United States & Turkey!