Veřejnost především zajímá to, co jsem udělal pro obec, a ne to, jaké jsou moje příjmy. Navíc ze sebe a své rodiny nebudu dělat cíl. Tak vysvětlil starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl (ČSSD), proč nezveřejnil nabytý majetek... Celý článek Starosta brněnské části z ČSSD nepřiznal dům za osm miliónů ani příjmy»