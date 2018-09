Hurikán se totiž nad pevninou bude pohybovat velmi pomalu, zhruba rychlostí chůze. Pršet tak bude na stále stejném místě možná i několik dní.

Bouře nyní podle Národního střediska pro hurikány (NHC) zeslábla ze třetího na druhý stupeň na Saffirově-Simpsonově stupnici, která rozeznává pět kategorií hurikánů. NHC přesto varuje, že se jedná o výjimečně nebezpečnou bouři, která může ohrozit lidské životy.

Stav pohotovosti byl vyhlášen ve státech Severní a Jižní Karolína, Georgie, Virginie, Maryland a Washington DC. Čtyři dálnice v Jižní Karolíně byly přeměněny na jednosměrné, aby se urychlila evakuace.

Hurikán dělí od pevniny východního pobřeží Spojených států přibližně 500 kilometrů. Nejhůře postiženy budou státy Severní a Jižní Karolína, kde by mohla bouře pustošit obydlené oblasti několik dní. Obyvatelé proto musejí počítat s dlouhodobými výpadky elektřiny a pitné vody.

What do hurricanes look like from space? It depends on how you look! We have satellites, cameras aboard the @Space_Station and other instruments all working together to give us a big picture view of storms like #HurricaneFlorence. Take a look: https://t.co/cBMUJVwqbU pic.twitter.com/2h98Y06rnf