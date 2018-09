Šéf Bílého domu vyzval občany, aby se pokud možno evakuovali a řídili se pokyny záchranných složek. „Jděte mu (hurikánu) z cesty. Nehrajte si s ním. Je velký, možná největší, jaký jsme kdy viděli. A (doprovází ho) obrovské množství srážek. Bouře přijde a zase odejde. Jsme připraveni. Chceme, aby byli všichni v bezpečí. Máme jídlo, zdravotní potřeby, všechno, co si dovedete představit,“ ujistil v nahrávce na Twitteru Američany šéf Bílého domu.

Živel by měl nejsilněji udeřit v Severní i Jižní Karolíně.

Watch out, America! #HurricaneFlorence is so enormous, we could only capture her with a super wide-angle lens from the @Space_Station, 400 km directly above the eye. Get prepared on the East Coast, this is a no-kidding nightmare coming for you. #Horizons pic.twitter.com/ovZozsncfh