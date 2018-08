Američan se hájí, že uškrtil manželku, protože zabila jeho děti

Třiatřicetiletý Christopher Watts z Fredericku v Coloradu, který byl obviněn z vraždy své těhotné ženy a dvou dětí, se hájí, že ženu uškrtil ve vzteku, protože uškrtila jeho děti ve věku tří a čtyř let. Policie mu však nevěří a připisuje mu všechny tři vraždy, uvedly agentura AP a list The New York Times.