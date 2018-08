Nezávaznou rezoluci senátoři schválili aklamací, tedy obecným souhlasem, nikoli jmenovitým hlasováním. Bílý dům zatím na krok horní kongresové komory nereagoval.

"Přísahali jsme. že budeme podporovat a chránit ústavu včetně jejího prvního dodatku (o svobodě slova a tisku)," prohlásil demokratický senátor Brian Schatz, který text rezoluce navrhl. "Každý senátor ve středu svou přísahu potvrdil tím, že vyslal zprávu o podpoře prvního dodatku, o podpoře svobody tisku tváří v tvář útokům," řekl Schatz.

Označení médií jako "nepřátel lidu" se v poslední době stalo častou součástí Trumpova slovníku. Prezident na "falešná média" opakovaně útočí a obviňuje je, že podrývají jeho autoritu, straní opozici a zpochybňují jeho volební vítězství. Ve středu na Twitteru napsal, že "prolhaná média jsou opoziční stranou," což je pro Ameriku špatné. "My ale vítězíme," dodal.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING!