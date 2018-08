Strzok byl loni v létě z týmu vyšetřujícího údajné vazby Trumpovy předvolební kampaně na Moskvu odvolán poté, co vyšlo najevo, že si s Pageovou mimo jiné psal o tom, že prezidentské volby 2016 by měla vyhrát Hillary Clintonová. Trumpa pak oba nazývali hanlivými výrazy.

Goelman magazínu Politico řekl, že disciplinární řízení v rámci FBI doporučilo Strzoka degradovat a na 60 dní přerušit jeho pracovní poměr. Tento postup ovšem podle agentova právního zástupce zrušil náměstek ředitele FBI David Bowdich, který se rozhodl dlouholetého agenta propustit.

"Rozhodnutí propustit agenta Strzoka je nejen vybočením z běžné praxe FBI, ale je také v rozporu s prohlášením ředitele (Christophera) Wraye před Kongresem a s jeho zárukami, že FBI se hodlá držet standardního vnitřního procesu v této i ve všech ostatních personálních záležitostech," řekl Goelman.

Podle jeho názoru jde o výsledek politického tlaku a způsob, jak potrestat Strzoka za "politické výroky chráněné prvním dodatkem" americké ústavy. FBI propuštění agenta ihned nekomentoval.

Protitrumpovské sms zprávy posílané mezi dvěma vysoce postavenými pracovníky FBI byly republikánskými zákonodárci označovány za důkaz zaujetí FBI proti nynějšímu prezidentovi, nebo dokonce širšího spiknutí amerických institucí. Strzoka na twitteru opakovaně kritizuje i sám Trump, který také okamžitě reagoval na zprávu o jeho propuštění.

Agent Peter Strzok was just fired from the FBI - finally. The list of bad players in the FBI & DOJ gets longer & longer. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be dropped? It is a total Hoax. No Collusion, No Obstruction - I just fight back!