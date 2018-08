„Incident si vyžádal nejméně čtyři mrtvé,“ uvedla policie. Údajně jsou další lidé zranění, potvrzeno to však zatím není. Podle policie ve Frederictonu probíhá zásah v obytné čtvrti na Brookside Drive. Zahájen byl po šesté hodině ráno (11:00 SELČ).

Fredericton Police are responding Brookside Drive area. The public is asked to avoid the area and stay in their homes with doors locked at this time for their safety.