„LeBron James právě odpovídal nejhloupějšímu muži v televizi, Donu Lemonovi. Vyvolal dojem, že LeBron vypadal chytře, což není snadné,“ uvedl Trump na Twitteru. Vyjádření doplnil sdělením, že má rád Mika (Jordana), což je jiné velká americká basketbalová hvězda.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!