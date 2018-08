Novinky, ČTK

„Je to příšerná situace a ministr spravedlnosti Jeff Sessions by měl tento zmanipulovaný hon na čarodějnice okamžitě zastavit, aby to naši zemi dál nešpinilo,” napsal šéf Bílého domu.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

Vyšetřování vede někdejší šéf FBI Robert Muller. Trump mu vyčítá, že členem jeho týmu býval agent Peter Strzok, usvědčený ze zaujatosti vůči Trumpovi.

Za Strzokovým odchodem z Muellerovy skupiny totiž stálo zveřejnění textových zpráv, které si před předloňskými volbami vyměňoval se svou milenkou, advokátkou FBI Lisou Pageovou. Psal v nich o potřebě zabránit Trumpovu vítězství.

Strzok chtěl zabránit zvolení prezidenta a do vyšetřování ruského vlivu nikdy být zapojen neměl, stojí v Trumpově tweetu. „Mueller takové hochy chrání," napsal.

.....remain in the FBI while he himself was being investigated. This is a real issue. It won’t go into a Mueller Report because Mueller is going to protect these guys. Mueller has an interest in creating the illusion of objectivity around his investigation.” ALAN DERSHOWITZ.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2018

Háček je v tom, že Sessions Muellera prakticky odvolat nemůže. Loni v březnu totiž prohlásil, že se vzhledem k možnému střetu zájmů vzdává dohledu nad činností Muellerova týmu. Důvodem je to, že v parlamentu nevypovídal pravdivě o podrobnostech svých kontaktů s ruskými diplomaty.

Trumpův trojnásobný obrat

Trump před týdnem debatu o zasahování Ruska do amerických voleb označil za „velký podvod". Ještě před dvěma týdny Trump přitom prohlašoval, že o ruském vměšování do voleb není pochyb. Tím zase dementoval svůj předchozí výrok pronesený o několik dní dříve na tiskové konferenci po summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách. Obrat vysvětlil tím, že se na tiskové konferenci přeřekl. [celá zpráva]