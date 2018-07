mif, Novinky

Požár motelu vypukl v sobotu ráno tamního času v městečku Sodus Township, které se nachází zhruba sto kilometrů východně od Chicaga.

Proč a kde přesně požár vypukl, je stále předmětem vyšetřování. Vše nicméně nasvědčuje tomu, že oheň se napříč budovou šířil velmi rychle. Manželovi se totiž podařilo z osmičlenné rodiny zachránit kromě sebe jen jediné dítě.

Rve mi to srdce na kusy, je to obrovská tragédie zástupce šerifa Robert Boyce

Oheň se tak stal osudným 26leté matce Kiarre Samuelové i jejím pěti dětem ve věku dva, čtyři, pět, sedm a deset let. Celá rodina přitom spala v jednom pokoji.

„Rve mi to srdce na kusy, je to obrovská tragédie. Když jde o děti, je to vždy ještě horší,“ komentoval tragickou bilanci požáru zástupce šerifa okresu Berrien Robert Boyce.

Kromě šesti mrtvých si požár motelu vyžádal také osm zraněných, kteří se nadýchali kouře. Motel sloužil podle tamních úřadů sociálně slabým lidem „ve složitých životních situacích“. V době požáru bylo obsazeno 27 pokojů, obyvatelný není nyní ani jeden.