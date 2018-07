Novinky, ČTK, DPA

Americký prezident se domnívá, že setkání s Putinem by mělo uskutečnit až po skončení „ruského honu na čarodějnice“, řekl Bolton a dodal: „Shodli jsme se na tom, že to bude po začátku příštího roku“. Termínem ”hon na čarodějnice” Bílý dům tradičně označuje vyšetřování, jímž se FBI snaží zmapovat ruské zásahy do amerických voleb.

Trump pozval Putina k návštěvě Bílého domu krátce po helsinském summitu, ale datum stanoveno nebylo. Kreml ještě ani oficiálně nepotvrdil, že pozvání přijímá. Média spekulovala, že prezidenti by se mohli sejít v září během zasedání Valného shromáždění OSN, ale Moskva tuto možnost vyloučila s tím, že Putin na schůzi OSN nejspíš nepřijede. V pozvání, které ruský prezident z Bílého domu dostal, se prý hovořilo o konci letošního roku.

Server Politico poznamenává, že zvláštní vyšetřovatel FBI Robert Mueller, který vede pátrání po ruské stopě, zatím neoznámil ani přibližnou dobu, kdy své šetření ukončí. Není proto jisté, že to bude letos, jak píše Bolton.