Novinky

„Dokud si bude historie pamatovat Donalda Trumpa, bude si pamatovat tento den jako den národní ostudy,“ okomentovala například summit Trump-Putin stanice CNN.

Deník The New York Times napsal, že „americký prezident přijal vysvětlení nepřátelského zahraničního vůdce ke zjištění svých vlastních zpravodajských agentur”.

Reagoval tak na to Trumpovo prohlášení, že „nemá důvod nevěřit prezidentu Vladimiru Putinovi, když říká, že se Rusové nesnažili volby v roce 2016 ovlivnit”. Na ruský vliv na volby upozorňovala třeba FBI. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Donald Trump a Vladimir Putin na historické schůzce v Helsinkách

Samotný Trump hodnotí schůzku jako úspěch. První setkání podle něj sice žádný velký průlom nepřineslo, pomohlo ale vyčistit vzduch a může být příslibem do budoucnosti.

„Nedosáhlo se společné dohody,“ přiznal otevřeně Trump. „Naše vztahy nikdy nebyly horší, než jsou nyní, ale to se změnilo, změnilo se to v porovnání se situací před čtyřmi hodinami,” prohlásil šéf Bílého domu po skončení prvního kola jednání.

Američtí komentátoři Trumpovi vyčítají zejména, že pokud jde o údajné ruské vměšování do amerických prezidentských voleb, které ho vynesly do Bílého domu, tvrdí pravý opak toho, na čem se shodly zpravodajské služby, a podrývá tak jejich autoritu. Trump se nechal slyšet, že právě vyšetřování do americko-ruských vztahů vrazilo klín.

Schwarzenegger: Vypadal jste jako malá mokrá nudle

Americký prezident kritiku čekal. Už před summitem předesílal, že by se na něj snesla, i kdyby Putina přiměl vzdát se Moskvy ve prospěch Spojených států. Americká média by si prý pokládala otázku, proč nezískal ještě Petrohrad.

A kritika skutečně přišla. Pro britský deník The Guardian je Putin velkým vítězem celého summitu. Magazín Time dokonce uvedl, že Trump působil na summitu v Helsinkách poníženým a slabým dojmem.

Ozval se také bývalý guvernér Kalifornie a hollywoodský herec Arnold Schwarzenegger. „Prezidente Trumpe, právě jsem viděl vaši tiskovou konferenci s prezidentem Putinem. Byla to ostuda. Vypadal jste jako malá mokrá nudle. Jako malý fanoušek. Říkal jsem si, jestli ho nepožádáte o autogram, selfie nebo tak něco,“ vyčítal Schwarzenegger Trumpovi.