Číšník v podniku Red Hen v Lexingtonu asi 250 kilometrů od Washingtonu se na Facebooku svěřil, že obsluhoval Sandersovou „celkem dvě minuty, než ji majitelka požádala, aby odešla, a ona vyhověla”.

Trumpova mluvčí se svou společností navštívila podnik v pátek večer a dnes se k nevlídnému přijetí vyjádřila i ona. „Její čin vypovídá mnohem více o ní než o mně. Já se vždy snažím s lidmi vycházet co nejlépe, s respektem, včetně těch, s nimiž nesouhlasím, a budu v tom pokračovat,” napsala na adresu majitelky na Twitteru Sandersová.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so