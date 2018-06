Novinky

„Jeho dekret by mohl nahradit jednu krizi další,“ uvedl ředitel Americké unie občanských práv Anthony Romero. Děti za žádných okolností nepatří do vězení. dokonce ani s rodiči. Jestliže si prezident myslí, že lidé chtějí, aby byly rodiny na neurčitou dobu ve vězení, tak se hluboce mýlí.“

Americká zákony umožňují, aby byly děti s rodiči ve vězení maximálně dvacet dní. i když se mají podle Trumpa přednostně řešit případy zadržených ilegálních imigrantů s dětmi, tak rychle to podle soudních expertů nepůjde. Po dvaceti dnech bude nutné děti propustit a problém se vrátí tam, kde byl - tedy že děti budou od rodičů separovány.

Aby se problém dále nenabaloval, Pohraniční kontrola Spojených států podle listu The Washington post nebude nadále hlásit nelegální imigranty, kteří překročí hranice s dětmi, což ovšem zcela podkopává Trumpovu politiku nulové tolerance vůči ilegální migraci.

„Opouštíme od stíhání dospělých, kteří jsou s rodinami,“ řekl agentuře Reuters jeden představitel pohraničníků s tím, že takto budou postupovat, dokud nebudou mít podmínky a zdroje, aby na ně mohli uvalit vazbu. Důvodem je nedostatečná kapacita vazebních cel pohraničníků.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Sarah Isgur Floresová ale pravila, že to není pravda: „Nebude žádná změna v politice nulové tolerance při stíhání dospělých, kteří nelegálně překročí hranice místo aby si požádali o azyl na hranicích.“

Trump proto naléhá na Kongres, aby rychle přijal zákon o imigraci. Slibuje dokonce, že podpoří jakýkoli návrh, který podají republikáni.

Ovlivnila ho rodina

Trump se přitom vrátil k tvrdé rétorice, když řekl, že se musí změnit zákony a vybudovat zeď na hranicích, i když ve středu po rozsáhlé celosvětové kritice vydal dekret, že se nebudou děti zadrženým ilegálním imigrantům odebírat.

Prezident připustil, že na jeho rozhodnutí měla vliv jeho rodina. „Ivanka (dcera) to vnímala velmi silně. Moje žena (Melania) to vnímala silně. Taky jsem to vnímal silně.