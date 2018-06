Novinky

„Doufáme, že udržíme rodiny pohromadě,“ uvedl Trump v Bílém domě. „Velmi důležité. Podepíšeme dekret. Budeme dál počítat s Kongresem, ale za chvíli podepíšeme dekret. Udržíme rodiny pohromadě, ale pořád budeme uplatňovat tvrdý postup, nebo bude naše země zaplavená lidmi, zločinci, všemi věcmi, o které nestojíme a které nechceme,“ dodal.

Dekret prý podepíše ještě před svým odletem do Minnesoty, kde pořádá setkání se svými příznivci. Odjezd z Bílého domu je v Trumpově programu ohlášen na 14:35 místního času (20:35 SELČ).

Trump během prohlášení několikrát zdůraznil, že tvrdý postoj vůči ilegálním imigrantům nemění: „Myslím, že musíte pochopit, že udržíme rodiny pohromadě, ale současně budeme chránit hranice.“

BREAKING: TRUMP CONFIRMS he will sign an executive order today on family separation.https://t.co/hW6MWorOI5 https://t.co/UiG4Ek0Rx4 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) 20. června 2018

Trump současně varoval, že pokud se imigrační politika nezmění, zaplaví hranici milióny lidí. „Když budeš slabý, skutečně hrozně slabý, zemi zaplaví milióny lidí. A když jsi silný, pak nemáš srdce. Těžké dilema,“ dodal americký prezident, z jehož slov bylo patrné, pod jak velkým tlakem se ocitl a jak nerad ustupoval. [celá zpráva]

Trump pak podle listu The Guardian řekl, že sama imigrace mu nevadí. „Upřímně, potřebujeme lidi, co přicházejí do naší země.“ Chce ale skvělé lidi, a proto by rád uplatnil australský systém imigrace podle zásluh, jaký se uplatňuje i v Kanadě.

Základním principem je, že ti, kdo žádají o vstup do země, by měli být schopni se finančně zabezpečit. Mluvil o tom už v úterý s kongresmany, kdy si stěžoval, že stávající systém je moc nákladný a zemi stojí miliardy dolarů ročně. [celá zpráva]

Americký prezident do poslední chvíle odebírání dětí hájil. Ještě v úterý říkal: „Když stíháte rodiče za to, že přišli nelegálně, musíte jim odebrat děti.“ To už se objevila nahrávka plačících dětí, které jsou drženy v klecích a která vyvolala vlnu nevole.

Trump dekrety používal hned po svém zvolení, nejznámější je ten, jímž chtěl zabránit vstupu lidí z několika muslimských zemí do USA. Dekret ale zablokoval soud a i okolo dalšího upraveného a jemnějšího bylo několik soudů. [celá zpráva]