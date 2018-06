Novinky

Vyšlo najevo, že Comey také pro pracovní komunikaci používal soukromý e-mail a že jeden z agentů, který vyšetřoval Trumpa, napsal milence, že prezidenta „zastaví”.

Zpráva kritizuje Comeyho, že týden před americkými prezidentskými volbami zveřejnil, že obnovil vyšetřování Hillary Clintonové kvůli tomu, že používala k oficiální komunikaci soukromý e-mailový účet. Comey to hájil potřebou transparentnosti, ale vyšetřovací komise to odmítla. Zkritizovala ho, že jeho rozhodnutí, které je označené jako „vážné selhání úsudku“, „mělo negativní dopad na vnímání FBI a celého ministerstva spravedlnosti stejně jako na spravedlivost jednání úředníků a justice“.

Clintonová obvinila Comeyho, že právě kvůli jeho zprávě o obnovení vyšetřování prohrála volby. [celá zpráva]

Comey podle zprávy porušoval „subordinaci“. Komise zkritizovala, že chyběla přímá komunikace s ministryní spravedlnosti Lorettou Lynchovou.

I Comey používal soukromý e-mail

Vyšetřování navíc ukázalo, že stejně jako Clintonová i Comey používal pro jednání o záležitostech FBI soukromý e-mail, a to i v době, kdy vyšetřoval kauzu Clintonové. Comey na to odpověděl: „Měl jsem pocit, že je to o.k.“

Clintonová to okomentovala stručně v sarkastickém příspěvku na Twitteru, že u jejích e-mailů to o.k. nebylo.

Comeyho ale zpráva označila za nestranného, razantně postupoval i proti Trumpovi, když vyšetřoval jeho možné vazby na Rusko.

Trumpa vyšetřuje člověk, který ho chtěl zastavit



Zpráva se také věnovala textovým zprávám dvou zaměstnanců FBI, kteří se později podíleli na vyšetřování Trumpových vazeb na Rusko, které vede Robert Mueller. Jeho hlavní agent Peter Strzok, který měl aférku s právničkou FBI Lisou Pageovou, jež se na vyšetřování také chvíli podílela, na její dotaz, zda se Trump opravdu může stát prezidentem, odpověděl: „Ne. On nevyhraje. My ho zastavíme.“

IG REPORT BOMBSHELL: Anti-Trump FBI agent Peter Strzok texted his lover Lisa Page "we'll stop" Trump from becoming president pic.twitter.com/lFId8WMD5f — FOX & friends (@foxandfriends) 15. června 2018

Trump vyjádření Strzoka okomentoval slovy: „Nemohl klesnout níže.“

FBI Agent Peter Strzok, who headed the Clinton & Russia investigations, texted to his lover Lisa Page, in the IG Report, that “we’ll stop” candidate Trump from becoming President. Doesn’t get any lower than that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. června 2018

K celé zprávě Trump na Twitteru napsal, že je „totální katastrofou pro Comeyho, jeho poskoky a bohužel i pro FBI“.

The IG Report is a total disaster for Comey, his minions and sadly, the FBI. Comey will now officially go down as the worst leader, by far, in the history of the FBI. I did a great service to the people in firing him. Good Instincts. Christopher Wray will bring it proudly back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. června 2018

„Comey bude nyní oficiálně odcházet jako zdaleka nejhorší šéf v celé historii FBI. Poskytl jsem lidu velkou službu, že jsem ho vyhodil. Dobrý instinkt,“ pochválil se ještě prezident. Za nejhoršího ho označil, už když ho odvolával. [celá zpráva]