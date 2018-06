Denzel, který v minulosti získal cenu World Press Photo, zachytil situaci v zákulisí mezi dvěma koly oficiálních rozhovorů, kdy se kolem Trumpa srotili ostatní politici, aby si vyjasnili postoje. Americký prezident jako jediný sedí, zatímco na něj svrchu tlačí německá spolková kancléřka Angela Merkelová.

Vyjednávači vypadají poněkud rozladěně, vraští čela, mají svěšené koutky úst nebo ruce založené před tělem.

Snímek na Twitteru zveřejnil mluvčí německé vlády Steffen Seibert. Pod jeho příspěvkem se pak objevily četné glosy.

„O řeči těla na této fotce by se dala napsat celá diplomka,” uvedl uživatel Liam O'Brien. „Tato fotografie je umělecké dílo. Název: Řeč těla," komentoval kompozici zpěvák Arnór Dan. Jiní se domnívají, že se Trump před Merkelovou krčí.

One scene - four different perspectives #G7



1) by Merkel‘s team 🇩🇪

2) by Macron’s team 🇫🇷

3) by Conte’s team 🇮🇹

4) by Trump’s team 🇺🇸 pic.twitter.com/q3qaSfaiQS