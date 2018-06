Volcán de Fuego (španělsky „ohnivá sopka“), který je nejaktivnější sopkou ve Střední Americe, se letos probudil už podruhé a podle místních expertů jde o největší erupci od roku 1974, napsal zpravodajský server BBC. Erupci sopky provázelo zemětřesení o síle 5,2 Richterovy škály.

Footage shared by police in Guatemala shows evacuation of survivors after Volcán de Fuego eruption leaves more than 60 people dead. https://t.co/iKJ2u6eIQq pic.twitter.com/VxL81UqfiV