Trumpová se ve středu ozvala na Twitteru, uvedla BBC. Ve vzkazu zareagovala i na pověsti, že už nebydlí v Bílém domě a odstěhovala se k rodičům: „Vidím, že média pracují přes čas, když spekulují, kde jsem a co dělám. Buďte si jisti, že jsem tady v Bílém domě se svou rodinou, cítím se skvěle a tvrdě pracuji ve prospěch dětí a amerického lidu.”

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!