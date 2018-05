Američan bojoval v Somálsku na straně islamistů, dostal 35 let

Soud na Manhattanu poslal v úterý na 35 let do vězení amerického občana Maalika Alima Jonese za to, že se připojil k somálské radikální skupině Aš-Šabáb. Jones se u soudu přiznal, že podstoupil v Africe výcvik s cílem bojovat v řadách milice snažící se ovládnout tuto východoafrickou zemi. Informovaly o tom agentura Reuters a televzize NBC.